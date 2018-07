Chiquinho deve ser o coringa do Santos no Campeonato Paulista

O meia Chiquinho, que deve assinar contrato com o Santos na tarde desta sexta-feira e se tornar o primeiro reforço da temporada, deve ser o coringa da equipe no Campeonato Paulista. O técnico Enderson Moreira elogiou a capacidade que o jogador tem de atuar em várias posições. "Ele é polivalente, pode desempenhar várias funções, joga de meia, em uma segunda linha pelo lado, pode jogar pela lateral, mas a principal característica dele é de ser extremamente competitivo, finalizar bem. Ele dá velocidade ao jogo", disse o treinador em entrevista coletiva no Centro de Treinamento Rei Pelé, na manhã desta sexta-feira.

Chiquinho e Enderson trabalharam juntos nas categorias de base do Atlético Mineiro. "É um jogador interessante para que a gente crie opções dentro de campo", completou Enderson. Canhoto e veloz, Chiquinho não conseguiu se firmar como titular no Fluminense. No Santos, deverá disputar posição com outros meias, como Geuvânio e Patito.

Para o treinador, a palavra chave para superar as dificuldades financeiras é criatividade na hora de contratar. Para exemplificar, citou o atacante Dudu que está sendo disputado por São Paulo e Corinthians e Ricardo Goulart, um dos destaques do Cruzeiro bicampeão brasileiro. "O que o presidente tem passado é que temos dificuldade de trazer grandes nomes. O próprio Dudu, no Grêmio, era desconhecido e hoje é um jogador disputado. O mesmo aconteceu quando levamos o Ricardo Goulart para o Goiás", afirmou Enderson.

Chiquinho acertou sua chegada à Vila Belmiro na última quinta-feira. Na manhã desta sexta-feira, ele realizou exames médicos na capital Paulista e deverá assinar contrato de empréstimo de um ano. Seus direitos federativos pertencem ao Coimbra (MG), clube utilizado pelo banco BMG para registrar seus jogadores.