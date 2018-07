Chiquinho: 'empate com Corinthians teve sabor de derrota'

Um dos jogadores mais importantes do Santos contra o Corinthians, domingo passado, no Itaquerão, por ter dado a assistência para o gol de cabeça de Ricardo Oliveira, o lateral Chiquinho disse nesta segunda-feira que o sentimento do grupo foi de decepção após a partida.

"Foi um empate com sabor de derrota pelo que fizemos no segundo tempo. Mas sabemos que não foi um mau resultado", disse Chiquinho, no CT Rei Pelé. Ele explicou que a jogada que resultou no gol santista foi ensaiada no treino da sexta-feira. "Como errei duas vezes o cruzamento na treino, Ricardo e Elano começaram a brigar comigo."

Ao ver Robinho com a bola dominada pela esquerda, Chiquinho lembrou do treino e pressentiu que o gol de empate poderia sair. "Não pensei duas vezes para entrar em velocidade para receber a bola e para fazer o cruzamento. E deu certo".

Chiquinho voltou ao time no domingo depois de ter ficado fora do time de oito jogos do Campeonato Paulista e da estreia na Copa do Brasil, diante do Londrina, no Paraná. Pouco antes de o time entrar em campo para enfrentar a Portuguesa, em 22 de fevereiro, no Pacaembu, o lateral-esquerdo foi vetado por sentir dores na coxa esquerda. O exame de ressonância magnética mostrou um edema atrás no músculo, o que tornou o tratamento mais prolongado. "Por isso, ao sentir cãibra pedi substituição no domingo".

Mesmo tendo consciência da sua decisiva participação no bom resultado obtido pelo Santos contra o Corinthians, Chiquinho acompanha a opinião generalizada de que Vladimir foi o dono do jogo.

"Cara, brincamos com ele. Sabemos da qualidade do Vladimir, que é um goleiro que dispensa comentários. Ele foi chamado de mito e de goleiro de seleção por nós. Todos deram parabéns para ele. Foi um cara importante no nosso jogo e sabemos que vai ser importante até o fim do campeonato", finalizou.