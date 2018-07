Chiquinho pede apoio da torcida do Flu contra o Botafogo

Na luta para conseguir a vaga na Libertadores do ano que vem, o Fluminense tem um grande desafio no sábado, quando faz o clássico com o Botafogo no Maracanã. Segundo o meia-atacante Chiquinho, que vem atuando improvisado na lateral, o time precisa do apoio da torcida para conseguir a vitória contra o rival e se manter vivo na disputa por vaga no G-4 do Brasileirão.

"A presença da nossa torcida será muito importante. Quando a torcida do Fluminense vai ao jogo e nos apoia, a gente fica mais forte. Foi assim durante todo o campeonato. Temos essa Missão Libertadores e vamos com tudo para conseguir a classificação. Quero pedir para o torcedor ir ao Maracanã e nos ajudar", disse Chiquinho.

Suspenso na última rodada, Chiquinho deve voltar ao time no clássico, mas o técnico Cristóvão Borges ainda não adiantou a escalação do Fluminense. "Ainda não sei se entrarei como titular, mas, de qualquer, forma estou sempre pronto para ajudar e torcer pelos meus companheiros. É um jogo muito complicado, contra um adversário tradicional e que também precisa da vitória. Será uma grande partida e espero que a gente consiga os três pontos", afirmou o jogador.