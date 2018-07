Chivas bate Vélez e fica perto das quartas de final

Bravo abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, completando passe de Omar Arellano após grande jogada. O segundo gol do atacante e do time mexicano saiu aos 32 minutos da etapa final e foi marcado de cabeça, após cruzamento de Edgar Sólis. Aos 45 minutos, Héctor Reynoso converteu pênalti sofrido por Bravo, definindo o triunfo do Chivas Guadalajara por 3 a 0.

A equipe atuou sem cinco jogadores titulares que estão treinando com a seleção mexicana, incluindo o artilheiro Javier Hernández. Além disso, outros dois reservas tiveram que ser escalados por conta de lesões.

O Chivas Guadalajara entrou apenas nesta fase da Libertadores como compensação pela eliminação em 2009 por conta de um surto de gripe suína no seu país. O segundo confronto entre o time mexicano e o Vélez Sarsfield será disputado na próxima terça-feira, em Buenos Aires. A equipe de Guadalajara pode perder por até dois gols de diferença para avançar às quartas de final, quando enfrentará o vencedor do duelo entre Once Caldas e Libertad.