Chivas Guadalajara avança às semifinais da Libertadores

Na partida de ida, em Guadalajara, na semana passada, o Chivas venceu por 3 a 0. Nesta terça, no Paraguai, poderia perder por até dois gols de diferença para se classificar. E foi isso que aconteceu com os gols do zagueiro Román, aos 19 minutos do primeiro tempo, e do atacante Maciel, aos 22 da segunda etapa.

A definição do adversário do Chivas só acontecerá após a realização dos três jogos restantes das quartas: São Paulo x Cruzeiro (nesta quarta, no Morumbi), Estudiantes x Internacional (nesta quinta, na Argentina) e Universidad de Chile x Flamengo (também na quinta, em Santiago).