Chivu descarta voltar a jogar na seleção romena

"Eu fui claro e conciso dois anos atrás e não sei porque tenho que repetir a mesma coisa toda vez", disse, em entrevista à imprensa romena. "Sinto falta da seleção, mas não voltarei. O time pode alcançar a vaga sem mim, gostei de como atuaram diante da Turquia (na vitória por 1 a 0, pelas Eliminatórias, em outubro)."

A especulação sobre o retorno de Chivu à seleção começou no início do mês, quando o técnico da Romênia, Victor Piturca, disse que planejava se encontrar com o jogador para tentar persuadi-lo a encerrar essa "aposentadoria".

Aos 32 anos, o zagueiro se recuperou de uma lesão no pé recentemente e atuou na vitória por 2 a 0 diante do Verona, pela Copa da Itália, terça-feira passada, e no empate por 1 a 1 com o Genoa, pelo Campeonato Italiano, no sábado. Foram suas únicas aparições em campo nesta temporada.