Chivu é multado por incidente na final da Copa da Itália

O time de Milão, que ficou com o título, recebeu uma multa de mesmo valor da Federação de Futebol da Itália. De acordo com a entidade, Chivu violou "princípios de decência e boa conduta" ao afrontar a torcida rival ao fim da vitória por 1 a 0, no Estádio Olímpico, da Roma.

A Federação também multou nesta quinta o presidente do Palermo, Maurizio Zamparini, e o próprio clube em 15 mil euros (cerca de R$ 35 mil) cada por causa dos insultos à arbitragem na vitória por 2 a 1 sobre a Fiorentina, em rodada do Campeonato Italiano, no início do mês.