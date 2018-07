Choque deixa jovem desacordado em treino do Flamengo

RIO - O treino do Flamengo na tarde desta quinta-feira teve um grande susto. Por conta de um choque de cabeça, o jovem Matheus Trindade, que completava o time reserva, caiu desacordado no gramado. Enquanto isso, o equatoriano Erazo, também envolvido no incidente, teve um grande corte na cabeça.

O choque de cabeça entre os dois atletas rubro-negros aconteceu ainda no início da atividade. Vendo Matheus desacordado e o zagueiro sangrando muito, os demais jogadores se desesperaram à espera do médico do clube, Márcio Tannure. Atendido, o garoto recuperou os sentidos e deixou o gramado caminhando.

Erazo foi levado para o departamento médico e levou 15 pontos na cabeça para saturar o corte. Mesmo assim, não será problema para o Fla-Flu de sábado, no Maracanã. A equipe chegou à liderança do Campeonato Carioca, com 16 pontos, depois de vencer o Boavista por 5 a 2, quarta-feira à tarde.