Choque-Rei no Morumbi é oportunidade de Abel Ferreira vencer Rogério Ceni pela primeira vez

Abel Ferreira tem quatro taças em 16 meses de Palmeiras, números impressionantes e marcas históricas. No entanto, ainda não venceu Rogério Ceni. O clássico contra o São Paulo nesta quinta-feira, às 20h30, no Morumbi, que poderá voltar a receber 100% de sua capacidade após a liberação do governo estadual, é a quinta oportunidade em que o português tenta derrotar o ex-goleiro. A partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Paulista tem exibição no Paulistão Play e Premiere.

Abel, sempre no comando alviverde, foi derrotado por Ceni nos quatro confrontos entre os dois. Ceni soma três triunfos quando estava à frente do Flamengo e um como técnico do São Paulo, no fim do ano passado. Naquele Choque-Rei, o Palmeiras jogou com reservas porque a prioridade era a final da Libertadores com o Flamengo, e perdeu por 2 a 0 em casa para o time tricolor, que comemorou muito o triunfo, determinante para escapar do rebaixamento.

Com o Flamengo, Ceni venceu Abel no Campeonato Brasileiro de 2020 (2 a 0) e de 2021 (1 a 0). Na Supercopa do Brasil, houve empate por 2 a 2, mas a equipe carioca faturou nos pênaltis o torneio.

O momento positivo do Palmeiras traz tranquilidade para Abel, mas a desvantagem no retrospecto incomoda um pouco o técnico, que escalou uma formação quase toda reserva diante do Guarani - dos titulares, apenas Weverton e Gómez começaram o jogo - e indicou que utilizará titulares no clássico desta quinta.

Os desfalques são o zagueiro Luan (lesão na coxa esquerda) e os meio-campistas Gabriel Menino e Patrick de Paula (torção no tornozelo direito). O Palmeiras está invicto no Paulistão, ostenta a melhor campanha do torneio mesmo com dois jogos a menos e lidera o Grupo C, com 20 pontos. Depois do São Paulo, o time alviverde encara outros dois clássicos consecutivas: domingo enfrenta o Santos e na quinta duela com o Corinthians. Os dois jogos serão no Allianz Parque. A sequência diante de seus maiores rivais decorre da participação no Mundial de Clubes, que postergou dois desses encontros.

"É uma sequência de clássicos, são jogos difíceis, de rivalidade, mexem com o sentimento do torcedor e o nosso. Vamos mais atentos para esses jogos. Serão grandes jogos, vamos nos preparar bem", disse o goleiro Weverton, segundo o qual o elenco está ainda mais faminto por conquistas. "O que mais mudou de 2021 foi talvez a nossa vontade de vencer cada vez mais, temos muito mais vontade que no ano passado. Ganhar é muito bom. O preço é caro, mas estamos sempre dispostos a pagar".

No São Paulo, campeão justamente em cima do Palmeiras no Paulistão de 2021, o clima também é bom. O time de Ceni engatou três triunfos seguidos no Estadual, incluindo duas vitórias nos clássicos com Santos (3 a 0) e Corinthians (1 a 0). Ganhar do Palmeiras, portanto, fecharia a trinca perfeita em clássicos na primeira fase da competição. A equipe soma 17 pontos e lidera o Grupo B.

Recuperado de covid-19, Jandrei voltou a treinar na véspera do jogo, mas como o protocolo da FPF exige dez dias de afastamento, o titular da meta são-paulina mais uma vez será Volpi. O volante uruguaio Gabriel Neves está fora porque sofreu um estiramento muscular na panturrilha da perna esquerda e o lateral-direito Igor Vinicius, também com problema muscular, mas na coxa direita, é outro que continua em tratamento.

Acostumado a rodar o elenco, Ceni não deve repetir a escalação. Fará mudanças de acordo com a maneira como joga o rival. Certo é que, protagonistas neste início de temporada, os garotos continuarão a ter espaço entre os titulares. Um deles é Rodrigo Nestor, muito elogiado pelo treinador. "Estamos fisicamente na melhor fase desde que voltamos das férias e, com a torcida no Morumbi, vamos conseguir sair com a vitória", falou o confiante volante.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X PALMEIRAS

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Nikão) e Gabriel Sara; Calleri e Eder (Rigoni). Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Douglas Marques da Flores

HORÁRIO - 20h30

LOCAL - Estádio do Morumbi

TRANSMISSÃO - Paulistão Play e Premiere