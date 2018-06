Choro evidencia que Neymar está uma pilha de nervos

Neymar está uma pilha de nervos e já não consegue esconder isso de ninguém. A obrigação que o próprio craque impôs de brilhar na Copa da Rússia depois da lesão sofrida no Mundial de 2014 parece ser um fardo pesado demais para ser carregado sozinho.

Se alguém tinha alguma dúvida de que Neymar está descontrolado emocionalmente, o choro após a vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica, nesta sexta-feira, escancarou ao mundo que a cabeça do craque não anda bem. Durante a partida, Neymar já havia dado vários sinais deste descontrole: deu um soco na bola na frente do juiz, tomou um cartão amarelo bobo por reclamação, discutiu e xingou os adversários com palavras impublicáveis.

Depois do jogo, o destempero continuou. Neymar publicou para os seus 94 milhões de seguidores no Instagram um desabafo com ataque aos críticos e até um palavrão na tentativa de exaltar os demais jogadores da seleção. Totalmente desnecessário.

O descontrole emocional de Neymar pode custar muito caro para a seleção brasileira. Se voltar a tomar mais um cartão no próximo jogo, o craque terá de cumprir suspensão nas oitavas de final em caso de classificação do Brasil.

Ao ver Neymar chorando em campo, é impossível não lembrar de Thiago Silva em 2014. O capitão do time não segurou as lágrimas e virou as costas para as cobranças de pênalti contra a Chile. Postura não condizente com um líder.

Neymar não é capitão da equipe de Tite, mas nem por isso deixa de ser um líder da seleção. O que se espera dele não são socos na bola, xingamentos ou provocações desnecessárias. Neymar precisa colocar a cabeça no lugar e jogar bem, coisa que ainda conseguiu fazer neste Mundial. Se Tite não for capaz de pôr o craque nos eixos, talvez a namorada Bruna Marquezine, que foi a São Petersburgo acompanhar o jogo das tribunas, possa ajudar. Deus Salve o Rei!

* JORNALISTA, CHEFE DE REPORTAGEM DE ESPORTES DO ESTADO