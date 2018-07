Chorando, Elias anuncia sua saída do Corinthians Além da decepção pela perda do título do Brasileirão, o torcedor corintiano recebeu mais uma notícia ruim neste domingo. Após o empate por 1 a 1 diante do Goiás, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela última rodada do campeonato, Elias revelou que está deixando o clube: vai jogar no Atlético de Madrid, da Espanha.