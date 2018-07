Christiano festeja chance de defender o Vasco em apresentação

Contratado junto ao Vila Nova depois de ter defendido o time goiano na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, o lateral-esquerdo Christiano foi oficialmente apresentado, neste sábado, em Pinheiral, como novo reforço do Vasco para a temporada de 2015. Quarto nome exibido como novo nome do elenco cruzmaltino, o jogador de 23 anos festejou a chance de poder atuar por um time da elite nacional.

"No meu ponto de vista, só de assinar um contrato e jogar pelo Vasco já é motivo para aumentar a gana. Acho que a pressão existe, sempre vai existir. O jogador tem de saber lidar com ela. Apesar da minha pouca idade, consegui amadurecer. Almejei e trabalhei para chegar a um grande clube, faz parte", ressaltou Christiano, que também enfatizou: "Fico feliz por esta oportunidade ter acontecido e quero tentar algo a mais com a camisa do Vasco".

O lateral aposta que poderá traçar uma longa trajetória com a camisa vascaína e destacou neste sábado as suas características como atleta. "Meu estilo de jogo é de muita força. Gosto de chegar na frente, fazer ultrapassagem. Procuro conciliar força, técnica e velocidade e ajudar tanto no ataque como na defesa", disse.

O elenco vascaíno treinou na manhã deste sábado no campo principal do CT João Havelange, sob sol forte, em Pinheiral, depois de os jogadores terem realizado 40 minutos de exercícios na academia. Os atletas também voltam a trabalhar na tarde deste sábado no local.