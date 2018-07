Chuteira de Götze na final da Copa é leiloada por R$ 5,1 milhões

Herói do título mundial da Alemanha, ao marcar o gol da vitória sobre a Argentina na prorrogação da final da Copa realizada no Brasil, o meia-atacante Mario Götze resolveu leiloar a chuteira que usou naquela partida. A peça foi arrematada por US$ 2,5 milhões (R$ 5,1 milhões), valor que será destinado a uma instituição de caridade.

No dia 13 de julho, no Maracanã, Götze acertou um potente chute de pé esquerdo para marcar o gol da Alemanha e definir a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina. O jogador do Bayern de Munique resolveu, então, doar a chuteira para a caridade, colocando-a num leilão do jantar anual da instituição "A Heart for Children".