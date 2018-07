Chuteira de tricô será usada por Luis Suárez em clássico do Inglês

SÃO PAULO - Uma novidade no futebol será lançada durante o clássico entre Liverpool e Manchester United, que será disputado no próximo dia 16 no Old Trafford, em partida válida pelo Campeonato Inglês. No jogo, o atacante uruguaio Luis Suárez usará uma chuteira feita totalmente de tricô. Com peso de 165 gramas, o calçado tem alta flexibilidade e se ajusta completamente aos pés do jogador. O modelo, que estará nos pés do jogador do Liverpool, já havia sido usado pelo alemão Özil nos treinos do Arsenal.

A nova chuteira da Adidas é resistente à água, segundo os fabricantes. As travas, por sua vez, são coloridas. De acordo com a empresa alemã, o calçado foi produzido sem desperdício de material, ressaltando a importãncia da sustentabilidade.

A nova linha, que será limitada, com apenas 150 unidades à disposição dos consumidores, estará à venda no Brasil a partir de março. O preço da chuteira de tricô será de 220 libras (aproximandamente R$ 866).