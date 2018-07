Chuva adia clássico entre Sampdoria e Genoa na Itália O clássico entre Sampdoria e Genoa, que seria disputado neste sábado, foi adiado por causa da intensa chuva que atingiu a cidade de Gênova. O duelo, válido pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, ainda não tem uma data definida para ser realizado. Com 35 pontos, Sampdoria e Genoa dividem a sexta posição do torneio nacional.