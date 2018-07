Chuva adia jogo entre Inglaterra e Polônia para quarta-feira

VARSÓVIA - Por conta da forte chuva que cai sobre Varsóvia, a partida entre Polônia e Inglaterra, que estava programada para acontecer nesta terça-feira, foi adiada. O jogo, no Estádio Nacional, era válido pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014.

O que mais chama atenção é que o estádio, construído para ser utilizado na Eurocopa de julho passado (o jogo de abertura e a semifinal entre Itália e Alemanha, por exemplo, foram lá), tem teto retrátil que cobre todo o gramado e protege das chuvas. Mas a cobertura não foi utilizada.

O técnico da Inglaterra, Roy Hodgson, se disse surpreso com a situação ao ser perguntado sobre a cobertura: "Isso é algo que eu não posso responder. Você (repórter) terá que falar com as autoridades polonesas. Estou na esperança de que vão tentar fechá-la agora e começar um trabalho para eliminar os alagamentos", comentou ele, ao deixar o estádio.

A Uefa já confirmou que a partida será jogada na quarta-feira, às 17h locais (12h de Brasília). A Inglaterra lidera o Grupo I das Eliminatórias com sete pontos. Montenegro, que nesta terça-feira fez 1 a 0 na Ucrânia em Kiev (gol de Damjanovic), tem a mesma pontuação, mas fica atrás pelo saldo de gols. Em seguida, com quatro pontos, aparecem a Polônia e a Moldávia, time que venceu San Marino por 2 a 0 nesta terça. A Ucrânia soma apenas dois pontos.