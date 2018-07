Chuva adia Napoli x Juventus e Genoa x Inter de Milão

Agendadas para este domingo, as partidas seriam transferidas inicialmente para esta segunda-feira. Mas, se o mau tempo persistir, os duelos deverão ser realizados somente no dia 14 de dezembro.

Em Nápoles, a partida ficou inviabilizada por conta da inundação que já atingiu algumas ruas da cidade. Uma morte já teria sido registrada por conta da queda de uma árvore sobre um carro. Palco do duelo entre Genoa e Inter, a cidade de Gênova também apresenta ruas alagadas.

A Juventus é a líder do Italiano, com 19 pontos, seguida de Udinese e Lazio, ambos com 18. O Milan ocupa o quarto lugar, com 17.