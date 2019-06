Chuva adia Náutico x Botafogo-PB pela Série C para segunda-feira no Recife

As fortes chuvas no Recife, neste domingo, impediram a realização da partida entre Náutico e Botafogo-PB, no Estádio dos Aflitos, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o gramado sem condições para a prática esportiva, o departamento de competições da CBF decidiu pelo adiamento do jogo, remarcado para as 18h30 desta segunda-feira.

A decisão foi tomada cerca de três horas antes do duelo, que tinha início previsto para as 18 horas. A antecipação se fez necessária para evitar maiores transtornos, uma vez que a previsão é de que a chuva continue intensa na capital pernambucana até o fim do dia.

A situação é grave desde o meio da semana. Já foram registrados desabamentos em diversas regiões e até o momento nove mortes foram confirmadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o total de chuva acumulado entre a quinta e a sexta-feira foi o sexto maior em 58 anos de medições no Recife.

Os dois times brigam por uma vaga no G4, a zona de classificação à próxima fase, do Grupo A. O Botafogo-PB tem 12 pontos, um a mais do que o Náutico, respectivamente, em quarto e quinto lugares.