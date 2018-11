Chuva afeta gramado da Bombonera e ameaça realização de Boca x River neste sábado

Por causa do gramado alagado de La Bombonera, estádio do Boca Juniors, membros da Conmebol vão decidir se o campo pode suportar a partida marcada para este sábado, entre o time da casa e o River Plate, pelo jogo de ida da final da Copa Libertadores. De acordo com o jornal Clarín, a decisão dos organizadores será divulgada por volta das 14 horas (horário de Brasília).

A cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, amanheceu em meio a céu nublado e carregado de nuvens, responsáveis pelas chuvas fortes que se viram durante quase toda manhã. Mesmo que o jogo seja realizado, é improvável que o gramado esteja em boas condições para a realização da partida, marcada para as 18 horas.

Durante o temporal nesta manhã, representantes da Conmebol fizeram a vistoria do campo de jogo e deixaram a decisão para ser tomada no período da tarde. A cúpula vai voltar ao gramado às 13 horas, uma hora antes da abertura dos portões para os torcedores que compraram ingresso.

As partidas de ida, em La Bombonera, e de volta, no Monumental de Nuñez, foram transferidas das quartas-feiras dos dias 7 e 28, respectivamente, para os sábados 10 e 24. Um dos motivos para a alteração é a realização da cúpula do G20, reunião dos países industrializados e emergentes, em Buenos Aires, no dia 30. De acordo com a polícia de Buenos Aires, seria impossível conciliar a logística de segurança de dois eventos desse porte tão perto um do outro.