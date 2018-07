Chuva ajuda Alexandre Gallo manter o mistério na Ponte Preta

Os gramados dos campos no CT do Jardim Eulina foram castigados e o trabalho com bola marcado para a tarde foi repassado para a academia. Quando finalmente o tempo melhorou, Gallo comandou apenas um treino físico e não mostrou um esboço que enfrentará a Ferroviária dentro.

Mas dois nomes parecem certos como novidades em relação à formação que perdeu para o XV de Piracicaba, por 1 a 0, na semana passada. O lateral-direito Jeferson volta após cumprir suspensão automática e João Vitor deve ganhar uma nova oportunidade como segundo volante, atuando ao lado de Jonas.

Se ninguém pode confirmar o time, todos têm a certeza de que é preciso se recuperar logo. A Ponte teve um começo ruim, com duas derrotas e três empates. Depois ganhou de Osasco, por 3 a 1, e do São Paulo, por 1 a 0, mas perdeu para o XV. Com nove pontos, o time campineiro é o quarto colocado no Grupo B e na classificação geral abre a zona de rebaixamento, em 15.º lugar.