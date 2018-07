Chuva atrapalha a preparação da seleção brasileira sub-20 no Rio

TERESÓPOLIS - As chuvas que caem no Rio de Janeiro desde a tarde da última segunda-feira têm atrapalhado, e muito, a preparação da seleção brasileira sub-20 para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, que será realizado em janeiro, no Peru, e que dá vagas aos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Nesta terça, o treinamento da tarde teve de ser realizado no ginásio da Granja Comary, concentração da equipe na cidade serrana de Teresópolis, por causa do péssimo estado dos gramados.

Com 25 jogadores à disposição após as chegadas de Neymar (Santos), Oscar e Juan (ambos do Internacional) para a segunda etapa de treinamentos, que começou no último domingo, o técnico Ney Franco esperava dar mais entrosamento à equipe. Na próxima semana, o meia Philippe Coutinho, da Internazionale, será o último a se apresentar à seleção.

Na quadra, os jogadores foram divididos pela comissão técnica em quatro times e disputaram um campeonato com direito a turno, returno e final. Não era exatamente um jogo de futsal, pois cada time contava com cinco jogadores de linha e mais o goleiro. No fim, a "minicompetição" foi vencida pela equipe formada por Alan, João Pedro, Neymar e Alex Sandro. Coube ao atacante santista o gol de pênalti que valeu o título.