Chuva atrapalha e faz Palmeiras cancelar jogo-treino

SÃO PAULO - A chuva na noite de terça-feira e na manhã desta quarta-feira atrapalhou a programação do Palmeiras. O time tinha previsto a realização de um jogo-treino contra o Água Santa, que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Paulista (a quarta divisão do torneio estadual), mas a atividade acabou sendo cancelada. Assim, o time realizou um treinamento técnico na Academia de Futebol.

O lateral-direito Ayrton e o atacante Ananias não participaram da atividade por estarem gripados, assim como o zagueiro Henrique, que ainda se recupera de uma conjuntivite e trabalha em separado. Maurício Ramos, que negocia sua saída do Palmeiras, treinou na academia, enquanto Kleber, Renato e Vilson fizeram uma atividade física. O volante Léo Gago segue fora, porque ainda se recupera de uma operação no tornozelo direito.

Na atividade, o técnico Gilson Kleina dividiu o grupo do Palmeiras em quatro times, que se alternavam no campo de jogo. No início, as equipes entravam e deixavam o campo a cada minuto ou gol. Depois, o treinador aumentou o tempo de disputa de cada partida.

O elenco do Palmeiras volta aos trabalhos na manhã desta quinta-feira. O time vai enfrentar a Portuguesa em jogo-treino marcado para as 10 horas na Academia de Futebol. Na Série B, o time ocupa o terceiro lugar e voltara a jogar em 6 de julho, quando receberá o Oeste em Presidente Prudente.