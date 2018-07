Chuva atrapalha e mantém mistério no Grêmio, mas Negueba deve substituir Douglas

A chuva na manhã desta terça-feira em Porto Alegre atrapalhou a preparação do Grêmio para o duelo desta quarta-feira com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, mantendo o mistério sobre quem será o substituto do meia Douglas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Como os campos do CT estavam encharcados, o técnico Roger Machado levou o grupo de jogadores para treinar academia. A exceção foram os goleiros, que realizaram uma atividade no gramado. Assim, o Grêmio não fez sequer um trabalho técnico ou tático na sua preparação para o confronto com a Ponte.

Sem Douglas, Roger deve optar pela escalação de Negueba, que se recuperou de uma lesão na panturrilha, treinou na última segunda-feira e foi relacionado para o duelo em Campinas. As outras opções à disposição do treinador são Lincoln e Henrique Almeida.

Já o volante Walace, que chegou a preocupar a comissão técnica após deixar o jogo com o Palmeiras por causa de dores no quadril, foi relacionado para o confronto e deverá atuar normalmente.

Com isso, a tendência é de que o Grêmio entre em campo com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Walace, Negueba, Pedro Rocha e Luan; Bolaños.

Com 37 pontos, o Grêmio ocupa o sexto lugar no Brasileirão e precisa encerrar o jejum de cinco jogos sem vitórias no torneio para não se afastar da luta por uma vaga no G4.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para o duelo com a Ponte Preta:

Goleiros: Marcelo Grohe, Bruno Grassi.

Laterais: Edílson, Marcelo Oliveira, Iago.

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Wallace Reis e Rafael Thyere.

Meias: Walace, Jailson, Ramiro, Guilherme, Kaio, Lincoln.

Atacantes: Luan, Miller Bolaños, Pedro Rocha, Negueba, Batista, Henrique Almeida.