Chuva esvazia protesto contra Del Nero em Porto Alegre

A chuva atrapalhou o protesto marcado para o início da noite desta quarta-feira contra a CBF, mais especificamente contra o presidente Marco Polo Del Nero, em Porto Alegre. A reunião, marcada para o Largo Glênio Peres, na capital gaúcha, pelo "O Povo do Clube", movimento de torcedores e sócios do Internacional, recebeu pouquíssimas pessoas, pouco mais de duas dezenas. São esperados protestos também no lado externo do Beira-Rio, antes do amistoso entre Brasil e Honduras.

Nas primeiras horas da manhã o movimento espalhou várias faixas contra Del Nero em alguns viadutos e prédios de Porto Alegre. Foram escolhidos locais de grande circulação de pessoas, como o viaduto que dá acesso à rodoviária e também nas avenidas Silva Só e Goethe. Ainda no final da manhã, algumas delas foram retiradas. "Fora Máfia da Bola", "Fora Del Nero" e "Fora CBF, futebol é do povo" estavam entre as mensagens de protesto.

Nas redes sociais, o movimento justifica seu posicionamento. "Chegou o momento, a oportunidade da limpeza no futebol que tanto amamos. Hora de derrubar a Máfia da Bola, de acabar com a corrupção dos filhos de Teixeira. Caiu Marin, Del Nero será o próximo", diz a página do O Povo do Clube no Facebook.

Marco Polo Del Nero não irá a Porto Alegre para assistir ao amistoso. Alegou cansaço por ter voltado tarde ao Rio, na terça-feira, após ser sabatinado no Congresso, e necessidade de preparar a reunião da assembleia geral extraordinária da CBF, que ocorre nesta quinta-feira.