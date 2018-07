Chuva atrapalha primeiro treino de Neymar na seleção brasileira Sub-20

TERESÓPOLIS - Grande estrela da seleção brasileira Sub-20 que disputará o Campeonato Sul-Americano em janeiro, no Peru, o atacante Neymar começou a treinar nesta segunda-feira com o grupo, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Mas o primeiro dia de trabalho foi prejudicado pela forte chuva, que interrompeu a atividade da tarde antes do previsto.

A seleção Sub-20 está reunida desde o dia 13 de dezembro na Granja Comary, mas Neymar ganhou um descanso do técnico Ney Franco e pôde se juntar aos companheiros apenas nesta segunda-feira. Em sua chegada, o jovem astro do Santos descartou o papel de protagonista do time, garantindo ser mais uma peça num grupo de bons jogadores.

Durante a manhã desta segunda-feira, Neymar e os outros dois recém-chegados ao grupo, Oscar e Juan - ambos estavam com o Inter na disputa do Mundial de Clubes -, fizeram apenas trabalho físico com os demais jogadores da seleção. Depois, na parte da tarde, quando Ney Franco tinha programado um treino tático, a chuva acabou atrapalhando.

Mas, mesmo com o campo encharcado, Ney Franco ainda comandou um treino recreativo com os jogadores, sem forçar o ritmo. "Queria fazer um treino tático, mas a chuva estava muito forte. Fizemos, então, um trabalho técnico-tático, que serviu para não deixar os jogadores sem qualquer tipo de atividade na parte da tarde", explicou o treinador.

Com as chegadas de Neymar, Oscar e Juan, o grupo está praticamente completo. Falta apenas o meia-atacante Philippe Coutinho, da Inter de Milão, que se apresenta na próxima semana. Assim, a seleção Sub-20 entra em nova fase de preparação para o Sul-Americano do Peru, que acontecerá entre os dias 16 de janeiro e 12 de fevereiro.