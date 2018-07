Chuva atrapalha programação em Chapecó e Fluminense treina em campo sintético

A forte chuva que caiu em Chapecó neste sábado atrapalhou o fim da preparação do Fluminense para a partida contra a Chapecoense, domingo, às 19 horas, na Arena Condá, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco chegou neste sábado a Chapecó e faria um último treino no CT do adversário. Mas, como choveu o dia todo, o gramado estava em péssimas condições. A atividade, assim, foi realizada em um campo sintético e coberto de uma academia local.

Durante pouco mais de uma hora, o técnico Abel Braga orientou um trabalho técnico de dois toques. Depois, o elenco retornou para o hotel e se concentrou para enfrentar a Chapecoense no domingo.

Na 11ª colocação com 38 pontos e precisando vencer para se distanciar da zona de rebaixamento, o Fluminense terá os importantes desfalques do volante Douglas e do meia equatoriano Sornoza, lesionados. Recuperando-se de contusões, Orejuela, Henrique e Wellington Silva também estão fora. É provável, assim, que Wendel retorne ao time titular. Mateus Norton e Marlon Freitas disputam a outra vaga.