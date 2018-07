Chuva atrapalha treino do Internacional em Santa Catarina

O Inter está concentrado desde terça-feira em Florianópolis, onde ficará até o dia 6 de julho, durante a intertemporada provocada pela realização da Copa do Mundo no Brasil. Nesta sexta, porém, o grupo não pôde cumprir a programação original e teve que fazer um treino diferenciado.

Por causa da forte chuva, o campo de futebol no Costão do Santinho ficou encharcado. Diante disso, o técnico Abel Braga levou os jogadores para um treino físico na areia da praia - antes, eles ainda fizeram exercícios na academia do hotel onde o grupo está concentrado.

Aproveitando o trabalho na praia, alguns jogadores ainda jogaram futevôlei depois de treino e teve até alguns que foram dar um mergulho no mar. Neste sábado, a programação do Inter prevê um jogo-treino contra o Camboriú, no próprio campo do hotel - resta saber se o local estará em condições.

O Inter ainda fará dois amistosos neste período em que estiver concentrado em Florianópolis, ambos contra times catarinenses: o Metropolitano e o Joinville, em 2 e 5 de julho, respectivamente. E a volta ao Brasileirão será no dia 17, contra o Corinthians, no Itaquerão, em São Paulo.