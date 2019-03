Chuva atrasa início de Santos x Oeste em mais de 1 hora no Pacaembu

A chuva que atingiu São Paulo neste sábado atrasou em pouco mais de uma hora o início da partida entre Santos e Oeste, no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com o gramado do estádio alagado, o árbitro Thiago Duarte Peixoto precisou postergar o início da partida, que estava marcado para as 19 horas.

Inicialmente, Thiago Duarte adiou o começo da partida em meia hora. Nesse período, porém, a chuva não deu trégua. Além disso, uma das torres de iluminação do Pacaembu chegou a falhar. Por isso, o árbitro optou por nova avaliação das condições do gramado para as 20 horas.

Foi quando determinou que, como a drenagem do gramado funcionou bem, o protocolo para começo da partida no Pacaembu ocorresse a partir das 20h10. Para tomar essa decisão, Thiago Duarte jogou a bola de um lado para o outro do campo. E ele vibrou ao vê-la rolando sem restrições, definindo a realização da partida.

O confronto ente Santos e Oeste é um duelo de líderes do Paulistão. O Santos ocupa o primeiro lugar do Grupo A, com 19 pontos, e vai avançar antecipadamente às quartas de final em caso de vitória neste sábado. Já o Oeste ocupa a mesma posição na chave D, a do São Paulo, com 12.