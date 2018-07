Chuva de gols marcam jogos dos paulistas na 13ª rodada

Os clubes paulistas acertaram o pé na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi ao Rio de Janeiro e goleou o Flamengo por 3 a 0, destaque para Elias e Jadson, que marcaram novamente pelo alvinegro. No Morumbi, no duelo das 11 horas da manhã, o tricolor paulista venceu o Coritiba por 3 a 1, com dois gols de Alexandre Pato, que vem jogando bem nas últimas rodadas. Já o Santos fez 3 a 0 no Figueirense na Vila Belmiro na estreia do técnico Dorival Junior. Confira os gols.

FLAMENGO 0 X 3 CORINTHIANS

SÃO PAULO 3 X 1 CORITIBA

ATLÉTICO-PR 1 x 2 FLUMINENSE

CRUZEIRO 1 X GOIÁS

SANTOS 3 X 0 FIGUEIRENSE

GRÊMIO 2 X 0 VASCO