Chuva em Bento Gonçalves faz Inter treinar em piscina As condições climáticas em Bento Gonçalves forçaram o Internacional a alterar a programação do quinto dia da pré-temporada na Serra Gaúcha. Por causa da forte chuva na cidade, os jogadores permaneceram no hotel onde estão hospedados e treinaram na piscina do local na manhã desta quarta-feira.