Chuva interrompe Albânia x Macedônia e jogo das Eliminatórias reiniciará na terça

Logo em sua primeira rodada, as Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2018 sofreram um imprevisto. Nesta segunda-feira, Albânia e Macedônia se enfrentavam pelo Grupo G quando a forte chuva que caia na cidade de Escodra forçou a paralisação do confronto. Como as condições climáticas não se restabeleceram, o restante do duelo foi reagendado para esta terça.

O relógio marcava 32 minutos da segunda etapa quando o árbitro Hüseyin Göçek interrompeu o confronto por considerar que não havia condições de jogo. Por isso, nesta terça as duas seleções disputarão o tempo restante do duelo no mesmo estádio.

Sadiku havia inaugurado o placar logo aos 10 minutos para a Albânia, mas Alioski, no início do segundo tempo, deixou tudo igual. Diante da tempestade, o nível técnico de ambas as equipes caiu e o placar seguiu inalterado.

O duelo entre Albânia e Macedônia foi o único do Grupo G que não pôde ser completado. Nas outras partidas da chave, a Itália derrotou Israel por 3 a 1, fora de casa, e a Espanha aproveitou a fragilidade de Liechtenstein para atropelar por 8 a 0, em seus domínios.