Chuva torrencial alaga gramado e atrasa Vasco x Santos em uma hora

A forte chuva que caiu no Rio de Janeiro na tarde deste domingo alagou o gramado do estádio São Januário e atrasou em uma hora o início da partida entre Vasco e Santos, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

No horário marcado para o início da partida, 17h, a chuva não caía com tanta intensidade como nos minutos anteriores. No entanto, o gramado não reunia condições para que houvesse jogo. Além do gramado, os vestiários também ficaram alagados.

"Estamos apenas na dependência do gramado, porque o resto está em condições", afirmou o árbitro Leandro Vuaden, na primeira inspeção. "Agora temos de esperar por 30 minutos antes de definir o que será feito."

Para facilitar a drenagem da água no gramado, funcionários do Vasco usaram rodos e também fizeram furos no chão com ferramentas. Mesmo sem jogo, a torcida do Vasco, que apareceu em peso em São Januário para empurrar o time na briga para não ser rebaixado, não parou de cantar um só minuto.

Na segunda inspeção de Vuaden no palco da partida, o árbitro mostrou que já era possível trabalhar. "O jogo começa às 18h", confirmou o juiz, decisão que foi ovacionada pela torcida.