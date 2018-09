Chuva obriga São Paulo a treinar dentro do CT antes de viagem

O São Paulo finalizou na tarde desta terça-feira a preparação para o duelo de quarta, contra o Atlético-MG, às 21h45, no Estádio Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A chuva que cai desde cedo na capital paulista alterou a programação, e a comissão técnica achou melhor, por questões de segurança, abrir mão do trabalho no campo.

Assim, o grupo realizou exercícios aeróbios e de fortalecimento muscular no Reffis. A delegação embarca ainda nesta tarde rumo a Belo Horizonte, palco da partida. A lista de relacionados deverá ser divulgada em breve pela assessoria do clube.

Desfalques certos são os atacantes Everton e Diego Souza. O primeiro está suspenso e machucado (sofreu estiramento muscular na coxa esquerda). O segundo recebeu o cartão vermelho no empate (1 a 1) com o Fluminense, na rodada anterior, e terá de cumprir a pena automática. Além deles, o zagueiro equatoriano Arboleda está concentrado com a seleção de seu país para a data Fifa desta semana. O garoto Luan também foi liberado para se apresentar à seleção sub-20 do Brasil, que disputa amistosos no México.

Líder do Brasileirão, com 46 pontos, o São Paulo segue três à frente do Internacional, que recebe o Flamengo no Beira-Rio. Combinação de derrota paulista e vitória gaúcha podem tirar a equipe de Diego Aguirre da primeira posição da tabela, posto que ocupa desde o término da 17ª rodada.