Chuvas fazem Prefeitura recomendar adiamento de Vasco x Resende; Ferj diz não ter sido avisada

A Prefeitura do Rio anunciou nesta terça-feira que recomendou o adiamento da partida entre Vasco e Resende, marcada para as 21h30 de quarta, no Maracanã, em função da previsão de chuva forte na capital fluminense. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), porém, diz que o jogo está mantido, pois não foi comunicada oficialmente da recomendação.

"De acordo com o secretário municipal da Casa Civil, Paulo Messina, nesta quarta será feriado escolar no período da tarde. A Prefeitura do Rio também recomendou o adiamento do jogo do Campeonato Carioca no Maracanã", anunciou a prefeitura em comunicado divulgado em seu perfil no Twitter.

Na semana passada, uma forte chuva provocou mortes e deixou a cidade do Rio em estágio de crise. O temor da prefeitura, portanto, é que os incidentes voltem a se repetir nesta quarta, para quando há previsão de novo temporal. Por isso, adotou ações como a instalação de um gabinete de crise, além da adoção de feriado escolar no período da tarde.

A Ferj, no entanto, não adiou o jogo e diz não ter sido consultada pela Prefeitura do Rio sobre essa possibilidade. "A Ferj não recebeu nenhum comunicado oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro e, portanto, o jogo Vasco x Resende, nesta quarta, às 21h30, no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara, está mantido", afirmou a federação.

As semifinais da Taça Guanabara estavam marcadas para o último fim de semana, mas foram adiadas após as mortes de dez jovens atletas das divisões de base do Flamengo em incêndio ocorrido no CT do clube, o Ninho do Urubu, na sexta-feira.

O jogo Vasco x Resende estava marcado inicialmente para domingo, enquanto Flamengo x Fluminense havia sido agendado para o sábado - o clássico foi remarcado para quinta-feira.