Cicatrização na perna surpreende e Dátolo pode voltar ao Atlético-MG O profundo corte na perna sofrido por Dátolo há duas rodadas, no empate com o Joinville, evoluiu mais rápido que o esperado e o argentino pode voltar ao Atlético-MG já na semana que vem. O diagnóstico foi feito nesta tarde, e o jogador se tornou esperança para o duelo com o Inter, quarta-feira que vem, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.