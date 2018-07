Cícero aposta no talento e vê Fluminense no rumo certo

"Temos um time com muita qualidade. Se igualarmos sempre na pegada, nossa qualidade vai sobressair. O caminho é esse, não podemos parar por aqui. A caminhada é muito longa ainda e, se focarmos bem isso, temos tudo para almejar coisas muito melhores no fim do ano", disse.

Após atuar em seus dois primeiros jogos como volante, ao lado de Jean, Cícero jogou mais adiantado diante do Atlético Paranaense, com a entrada de Valencia no time. O jogador garante não ter posição preferida e aguarda a definição do técnico Cristóvão Borges para os próximos jogos.

"O Cristóvão com certeza sabe o que é melhor para a nossa equipe. Contra o Atlético-PR, atuei de uma forma diferente, com mais liberdade, o que ajudou a chegar mais na frente. O importante foi sair vitorioso", afirmou.

A partida em que atuou mais adiantado coincidiu com o primeiro gol marcado por Cícero nesse retorno ao Fluminense. Ele celebrou o gol, mas lembrou que já tinha feito outro, que foi anulado, diante do Santos. "É uma sensação muito boa marcar logo no meu terceiro jogo após a volta ao Fluminense. Essas duas vitórias seguidas serviram para mostrar que estamos no caminho certo. Eram para ser dois gols aqui já. Mas este foi o que ficou valendo e nos deixou ainda mais fortes nessa caminhada", comentou.