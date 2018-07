Cícero cobra reação do Flu no Brasileirão após queda 'injusta' Depois de lamentar a queda "injusta" do Fluminense na Copa do Brasil, Cícero já projeta a reação do time no Brasileirão. Nesta quinta-feira, o meia cobrou uma boa sequência da equipe na reta final para ver "até onde podemos chegar". Com 40 pontos, o Flu ainda está perto da zona de rebaixamento, na 13ª colocação.