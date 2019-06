Cícero demonstra otimismo no Botafogo: 'Temos de pensar em coisas grandes'

O período de folga e de treinamentos no Botafogo, durante o período de disputa da Copa América, fez o meia Cícero adotar uma postura confiante e otimista para o retorno do Botafogo para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana em julho.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o experiente jogador apontou os pontos positivos somados com a chegada do técnico Eduardo Barroca. "Estamos vestindo uma camisa grande e ao longo da minha carreira aprendi a ser vitorioso desde que saí de casa. Me tornei vitorioso e cheguei aqui pensando em coisas grandes. Não é uma situação fácil por alguns fatores, o momento do clube, mas estamos aqui para pensar grande. Sabemos que precisamos melhorar, se quisermos buscar coisas maiores na temporada. Cada vez mais buscar a nossa identidade de jogo para que possamos crescer mais", disse.

O jogador, de 34 anos, aprovou o estilo adotado por Barroca. "A busca pela posse de bola facilita muito. Com a bola você tem mais fôlego para chegar no gol. Temos que procurar encaixar nesse período de treinamentos", comentou. E completou: "Ele tem essa visão do que podemos melhorar. Não é apenas um fator. Dentro de campo é preciso saber a hora certa de atacar ou segurar. Percebemos que podemos melhorar e o Barroca tem procurado aperfeiçoar a equipe".

O Botafogo volta a jogar pelo Brasileirão no dia 14 de julho contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 10.ª rodada. O time soma 15 pontos, em sétimo lugar - são cinco vitórias e quatro derrotas.

O time também está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, quando terá pela frente o Atlético-MG. O primeiro jogo será no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, no dia 24 de julho. O duelo de volta acontecerá no dia 31, no estádio Independência, em Belo Horizonte.