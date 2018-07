Cícero e Fred viram goleiros em treino recreativo do Flu O Fluminense encerrou nesta quarta-feira a preparação para encarar o Madureira na quinta, às 17 horas, no Moacyrzão. E na véspera do confronto pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o técnico Eduardo Baptista decidiu relaxar seus jogadores, comandando um descontraído rachão que teve nos "goleiros" Cícero e Fred seus destaques.