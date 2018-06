Cícero e Jael treinam e devem reforçar Grêmio no duelo contra Cruzeiro-RS

O técnico Renato Gaúcho teve duas boas notícias no treino do Grêmio nesta terça-feira. Os atacantes Cícero e Jael participaram normalmente do rachão e devem ser relacionados para o duelo contra o Brasil de Pelotas na quarta-feira, às 21h45, em casa, pelo Campeonato Gaúcho.

Os dois haviam sido poupados no treino de segunda-feira, na reapresentação do elenco após derrota em seus domínios para o Cruzeiro-RS. Renato Gaúcho fechou o trabalho tático nesta terça, mas a dupla foi vista em campo na parte final, quando o treino foi aberto para os jornalistas.

A tendência é que Cícero seja titular e Jael comece no banco de reservas. Outro que pode ser relacionado é o volante Arthur. O jogador não atua desde o segundo jogo da final da Libertadores, contra o Lanús, quando sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo.

O Grêmio é o lanterna do Campeonato Gaúcho com apenas um ponto conquistado. O time vem de quatro derrotas consecutivas na competição e deve buscar a reação com: Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Jailson, Léo Moura, Luan e Everton; Cícero.