Cícero é o craque e Santos domina seleção do Paulistão

SÃO PAULO - A situação do Santos na decisão do Campeonato Paulista pode estar complicada após a derrota para o Ituano, mas isso não apaga a grande campanha da equipe na competição. O reconhecimento veio nesta quarta-feira, com o anúncio da seleção do torneio. Cinco dos 11 jogadores, além do técnico Oswaldo de Oliveira, são do clube da Baixada. Cícero ainda foi nomeado o craque do campeonato.

O jogador forma a dupla de meias com outro companheiro, o jovem Geuvânio. O atleta de 22 anos era um dos favoritos para o prêmio de craque, mas acabou sendo nomeado a revelação do Paulistão. Além dos dois, o Santos está representado na equipe ideal pelo lateral-direito Cicinho, o volante Arouca e o atacante Thiago Ribeiro.

O segundo time com maior número de representantes na seleção é o Palmeiras. Eliminado nas semifinais pelo Ituano, o clube emplacou o goleiro Fernando Prass, o zagueiro Lúcio e o atacante Alan Kardec. O São Paulo teve apenas o nome do lateral-esquerdo Álvaro Pereira lembrado. Já o Corinthians viu o reflexo de sua péssima campanha e da queda ainda na primeira fase na escolha dos atletas, e acabou sem nenhum representante.

Adversário do Santos na final, o Ituano está representado pelo zagueiro Anderson Salles. O jogador é o único lembrado do time sensação do Estadual, que deixou para trás Corinthians, São Paulo e Palmeiras, por emquanto. O Santos perdeu o primeiro jogo e agora terá de correr muito para evitar que o time da cidade de Itu fique com o caneco.

A seleção do Paulistão foi completada com outro nome de um time do Interior: o volante Hudson, do Botafogo, que está perto de acertar com o São Paulo. O prêmio de craque do Interior, no entanto, ficou com um jogador que sequer figurou na segunda fase do torneio: o meia Léo Costa, do Rio Claro. Ele é o artilheiro da competição até o momento, ao lado de Luis Fabiano e Alan Kardec, com nove gols. Cícero tem oito e ainda pode ultrapassá-los.

SELEÇÃO DO PAULISTA 2014

Goleiro: Fernando Prass (Palmeiras)

Lateral-direito: Cicinho (Santos)

Zagueiro 1: Lúcio (Palmeiras)

Zagueiro 2: Anderson Salles (Ituano)

Lateral-esquerdo: Álvaro Pereira (São Paulo)

Volante 1: Arouca (Santos)

Volante 2: Hudson (Botafogo)

Meia 1: Cícero (Santos)

Meia 2: Geuvânio (Santos)

Atacante 1: Thiago Ribeiro (Santos)

Atacante 2: Alan Kardec (Palmeiras)

Técnico: Oswaldo de Oliveira (Santos)

Craque da Competição: Cícero (Santos)

Craque do Interior: Léo Costa (Rio Claro)

Revelação da Competição: Geuvânio (Santos)