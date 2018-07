Cícero fica satisfeito com o empate do Santos contra o Coritiba

CURITIBA - A fraca atuação diante do Coritiba, neste sábado - empate sem gols -, não passou despercebida pelos jogadores do Santos. Incomodados com a pouca produtividade, os atletas tentaram enxergar algo de bom na partida e ao menos comemoraram o fato de voltarem com um ponto do Paraná.

Cícero, por exemplo, lamentou a afobação dos companheiros em alguns lances, mas reconheceu que a equipe não merecia melhor sorte depois de praticamente não criar nenhuma oportunidade de gol - a única surgiu em uma cobrança de falta que Gabriel mandou para fora, no primeiro tempo.

"Pelo jogo que fizemos hoje (sábado) o empate está bom demais. Faltou termos mais tranquilidade para fazer o gol, mas é isso aí, jogar fora de casa é sempre difícil mesmo e pelo que apresentamos hoje está de bom tamanho", disse o meia.

Se o ataque desapontou mais uma vez, a defesa mereceu elogios de Aranha. O goleiro, que fez uma série de defesas importantes e ainda viu a bola bater na trave duas vezes, minimizou as chances do rival e viu um bom desempenho dos companheiros para evitar que o Coritiba marcasse.

"Defensivamente fomos muito bem; não sofremos gol e nem saímos derrotados. Mas se compararmos com outras partidas em que criamos muitas oportunidades de gol, isso não aconteceu. Por isso ficou no empate", analisou Aranha.