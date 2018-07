Cícero jogará no ataque do São Paulo contra Bragantino

A improvisação de Cícero acontecerá por conta dos desfalques dos centroavantes Luís Fabiano, que ainda se recupera de lesão, e do atacante Willian José, que cumprirá suspensão automática após ser expulso contra o Paulista. Assim, Cícero atuará ao lado de Fernandinho no ataque, sendo abastecido pelos meias Jadson e Lucas.

No coletivo desta terça-feira, que ficou marcado pela grave lesão sofrida por Wellington no joelho esquerdo, Leão indicou a escalação da equipe para o duelo com o Bragantino. Com o volante contundido, o lateral-direito Piris retorna ao time. Edson Silva ganha chance na zaga, enquanto o volante Fabrício fará a sua estreia pelo São Paulo.

O time titular do São Paulo para o confronto com o Bragantino será escalado por Leão com: Denis; Piris, Edson Silva, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Fabrício, Jadson e Lucas; Fernandinho e Cícero.

Para o duelo de quarta-feira, o São Paulo não poderá contar com oito jogadores. Os desfalques são o volante Wellington, que se contundiu nesta terça-feira, o zagueiro Paulo Miranda e o atacante Willian José, suspensos, o volante Casemiro, poupado por estar com dois cartões amarelos, o zagueiro João Filipe, que reclama de dores, além do goleiro Rogério Ceni, do meia Cañete e do atacante Luis Fabiano, que ainda se recuperam de lesões.