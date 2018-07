Cícero marca e reservas do Grêmio vencem jogo-treino em Porto Alegre

Depois de ser batido em casa pelo Cruzeiro na última quarta-feira, o elenco do Grêmio se reapresentou nesta quinta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. Sob forte chuva, os reservas foram a campo para a disputa de um jogo-treino e venceram, com destaque para o meia Cícero.

Em busca de ritmo após longo período fora de ação, Cícero marcou um dos gols do triunfo por 2 a 0 diante do time do Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul. O jogador tenta recuperar a melhor forma a tempo das semifinais da Libertadores, já que sua última partida aconteceu há quase quatro meses, ainda com a camisa do São Paulo, curiosamente diante do próprio Grêmio.

O outro gol gremista nesta quinta-feira foi marcado por Everton. O time tricolor entrou em campo para o jogo-treino com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Bruno Cortez; Kaio, Léo Moura e Cicero; Beto da Silva, Everton e Jael. No segundo tempo, Patrick, Dionathã e Machado também entraram em campo.

A boa notícia do dia gremista ficou por conta do meio-campista Ramiro. Em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, o jogador deu mais um passo para o retorno aos gramados e trabalhou com bola. Os volantes Cristian e Michel apenas correram em volta do gramado, assim como o atacante Luan.

O Grêmio volta a campo neste domingo, quando encara o Coritiba no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. O objetivo da comissão técnica, no entanto, é ter todos os jogadores à disposição e em forma para o jogo de ida das semifinais da Libertadores diante do Barcelona-EQU, dia 25, em Guayaquil.