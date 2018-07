Cícero marca e Wolfsburg empata com o Colônia Um gol marcado pelo volante brasileiro Cícero garantiu o empate do Wolfsburg com o Colônia, por 1 a 1, neste domingo, em jogo válido pela 14.ª rodada do Campeonato Alemão. O ex-jogador do Fluminense garantiu a igualdade a menos de dez minutos do fim do confronto.