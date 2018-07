Cícero não treina e continuará desfalcando o Fluminense

O Fluminense vai ter mais uma vez o desfalque do meia Cícero para enfrentar o Atlético-PR, neste sábado à tarde, no Rio. O jogador, um dos principais nomes do time no Brasileirão, segue se recuperando de uma lesão na coxa e, vetado pelo departamento médico, sequer consta na lista de relacionados pelo técnico Cristóvão Borges.

Nesta sexta, na véspera da partida, o treinador liberou os jogadores para um rachão nas Laranjeiras. Diguinho treinou normalmente, mas não foi relacionado. Ele estava com dores na coxa esquerda e não participou dos últimos dois jogos. Edson, assim, continua entre os titulares.

Para enfrentar o Atlético-PR, Cristóvão conta com o retorno do lateral Bruno e o atacante Fred, que cumpriram suspensão diante do Santos. Assim, o time do Flu deverá ser: Diego Cavalieri; Bruno, Marlon, Guilherme Mattis e Chiquinho; Edson, Jean, Wagner e Conca; Walter e Fred.