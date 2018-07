Cícero pede atenção para evitar surpresa contra Guarani Embalado com a vitória do último domingo sobre o Atlético Sorocaba, o Santos volta a campo no sábado para pegar o Guarani, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista, em busca da liderança da tabela. Para o confronto, o volante Cícero pediu atenção aos jogadores e ressaltou a necessidade de evitar uma surpresa em plena Vila Belmiro.