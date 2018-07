Cícero se junta à delegação do São Paulo nos Estados Unidos

Um dos reforços contratados pelo São Paulo para a temporada 2017, o meia Cícero se apresentou ao clube neste domingo. O jogador viajou para a cidade de Bradenton, nos Estados Unidos, e se juntou ao elenco que se prepara para a disputa da Florida Cup, conforme anunciou o clube.

Cícero foi anunciado como reforço do São Paulo no último dia 29, após negociação com o Fluminense. O jogador assinou contrato por duas temporadas com o clube paulista, que já havia defendido entre 2011 e 2012, e terá parte do salário pago justamente por sua ex-equipe.

Ainda neste domingo, na parte da tarde, Cícero deverá realizar uma atividade física, observado pela comissão técnica são-paulina. Não está certo se o jogador estará em campo na estreia do time na Florida Cup, dia 19 de janeiro, contra River Plate ou Millonarios.

Cícero foi o quarto reforço confirmado pela diretoria para 2017. Antes dele, o São Paulo já havia acertado com o goleiro Sidão, o meia Wellington Nem e o atacante Neilton.