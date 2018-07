Cícero se livra de suspensão e reforça Santos no sábado

Expulso no último jogo do São Paulo, seu ex-time, no Paulistão do ano passado, em um clássico justamente contra o Santos válido pela semifinal da competição, ele teria de cumprir suspensão automática, mas o departamento jurídico do clube da Baixada Santista conseguiu reverter a pena em doação de cestas básicas no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).

Desta forma, Cícero poderá repetir ao lado de Montillo, Neymar e André o quarteto ofensivo escalado no confronto diante do Barueri. O duelo diante do São Bernardo será a primeira partida oficial do meio-campista pelo Santos, que começará a buscar a partir deste sábado um histórico tetracampeonato paulista.