Cícero se reúne com a diretoria do Santos e não joga mais pelo clube

SÃO PAULO - O meia Cícero não joga mais pelo Santos. Em uma reunião antes da partida deste domingo, contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no Morumbi, o meia comunicou o gerente de futebol do clibe, Zinho, e o superintendente de esportes do clube, André Zanotta, que não queria entrar em campo pela sétima vez no Brasileirão para poder se transferir para outra equipe ainda nesta temporada.

O provável destino é o Fluminense, time que já defendeu e foi vice-campeão da Libertadores, em 2008. A negociação pode ainda envolver a troca com algum atleta do tricolor carioca. No começo do ano, Cícero já havia cogitado deixar o Santos enquanto negociava a prorrogação do vínculo. Em 2013, o meia criou mal estar com a diretoria ao exigir publicamente um aumento salarial para R$ 500 mil.

Com o rompimento, Cícero sequer participa do jogo deste domingo, no Morumbi. Titular absoluto do técnico Oswaldo de Oliveira, saída do jogador deve causar problemas pela dificuldade em se achar um substituto.